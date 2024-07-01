



Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя УАЗ Hunter, который перевозил пассажиров на крыше и в открытом багажнике в Ворошиловском районе. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, полицейские оперативно разыскали 22-летнего нарушителя и доставили в отдел.





За лихую езду с пассажирами волгоградец был привлечен к административной ответственности.

Напомним, очевидцы накануне вечером сняли на видео лихой вояж внедорожника, в котором молодые люди передвигались в открытом багажнике по улице Рабоче-Крестьянской.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области