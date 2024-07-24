Расследования

Волгоградка зверски убила мужа-садиста. Эксперт насчитал 14 ударов ножом

Расследования 24.07.2024 21:41
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24.07.2024 21:41


Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении 49-летней местной жительницы, которая нанесла своему супругу 14 ударов ножом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемая приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Установлено, что 10 марта 2024 года подсудимая и ее 49-летний муж распивали спиртное в собственной квартире в Городище. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и буквально изрезала своего супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Свою вину женщина признала полностью. В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд учел аморальное поведение погибшего, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои в адрес жены. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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