Городищенский районный суд Волгоградской области огласил приговор в отношении 49-летней местной жительницы, которая нанесла своему супругу 14 ударов ножом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, обвиняемая приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что 10 марта 2024 года подсудимая и ее 49-летний муж распивали спиртное в собственной квартире в Городище. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и буквально изрезала своего супруга. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Свою вину женщина признала полностью. В качестве смягчающего наказания обстоятельства суд учел аморальное поведение погибшего, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои в адрес жены.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.