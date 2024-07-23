Спорт

«Юбилейного» новичка подписал «Ротор»

Спорт 23.07.2024 17:07
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23.07.2024 17:07


Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 июля, подписал контракт с Дамиром Таликиным до конца сезона 24-25, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
24-летний футболист, выступающий на позиции центрального полузащитника, является выпускником академии московского «Локомотива». Также игрок выступал за юношескую команду АПОЭЛа из Кипра. Во Второй российской лиге Таликин провел за «Волну» из Ковернино 30 матчей, забил семь голов и выполнил пять голевых передач. Дамир имеет и опыт выступлений в подэлитном дивизионе в составе КАМАЗа из Набережных челнов. В этом клубе полузащитник в 59 встречах отметился четырьмя мячами в Первой лиге. Нынешним летом Дамир стал свободным агентом, на правах которого он и перешел в «Ротор».
 
Напомним, перед стартом сезона 24-25 состав сине-голубых пополнили защитники Павел Котов, Андрей Семенов и Максим Швецов, полузащитники Евгений Болотов, Игорь Соколов, Никита Плотников, Михаил Мальцев и Владислав Тюрин и нападающий Владислав Морозов. Таликин стал десятым новичком клуба.
 
Фото: СК «Ротор» / VK.com 

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