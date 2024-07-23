



Волгоградское «Динамо» одержало три победы в четырех первых матчах домашнего тура чемпионата России по пляжному гандболу, сообщает V102.RU.

Напомним, бело-голубые к предпоследнему этапу турнира подошли на четвертом месте, имея в активе 90 баллов. Накануне, 22 июля, в стартовый день тура, проходящего на песчаных кортах на Семи ветрах, подопечные Анны Сидоричевой удачно стартовали в родных стенах. Сначала хозяйки оказались сильнее соперниц из Кубанского государственного университета в серии буллитов — 2:1. Затем динамовки закрепили успех, уверенно обыграв оппоненток из сборной Краснодарского края — 2 0.









Сегодня бело-голубые провели еще два матча. В очном противостоянии с московским ЦСКА выиграли более опытные армейки в двух сетах. Но уже в следующем поединке «Динамо» провело работу над ошибками и вернулось на победные рельсы. Волгоградские гандболистки одолели лидера чемпионата, коим является новороссийская «Черноморочка», со счетом 2:0.

Завтра, 24 июля, бело-голубые проведут заключительные матчи на домашнем этапе. В 11-00 ч. хозяйки встретятся с Московской гандбольной академией, а в 13-00 ч. динамовки сыграют с краснодарской «Кубанью-3».

Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com



