Спорт

Волгоградские гандболистки бодро начали домашний тур на песчаных кортах Семи ветров

Спорт 23.07.2024 15:27
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23.07.2024 15:27


Волгоградское «Динамо» одержало три победы в четырех первых матчах домашнего тура чемпионата России по пляжному гандболу, сообщает V102.RU.
 
Напомним, бело-голубые к предпоследнему этапу турнира подошли на четвертом месте, имея в активе 90 баллов.  Накануне, 22 июля, в стартовый день тура, проходящего на песчаных кортах на Семи ветрах, подопечные Анны Сидоричевой удачно стартовали в родных стенах. Сначала хозяйки оказались сильнее соперниц из Кубанского государственного университета в серии буллитов — 2:1. Затем динамовки закрепили успех, уверенно обыграв оппоненток из сборной Краснодарского края — 2 0.


Сегодня бело-голубые провели еще два матча. В очном противостоянии с московским ЦСКА выиграли более опытные армейки в двух сетах. Но уже в следующем поединке «Динамо» провело работу над ошибками и вернулось на победные рельсы. Волгоградские гандболистки одолели лидера чемпионата, коим является новороссийская «Черноморочка», со счетом 2:0.
 
Завтра, 24 июля, бело-голубые проведут заключительные матчи на домашнем этапе. В 11-00 ч. хозяйки встретятся с Московской гандбольной академией, а в 13-00 ч. динамовки сыграют с краснодарской «Кубанью-3». 
 
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com

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