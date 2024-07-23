Расследования

Волгоградский суд отказал депутату Распутиной в жалобе на уголовное дело

Расследования 23.07.2024 14:17
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23.07.2024 14:17


Адвокат депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной не смог сегодня, 23 июля, в судебном заседании оспорить действия следствия в отношении его подзащитной, сообщает V102.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Политику вменяют ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 

Согласно картотеке Светлоярского районного суда, заседание прошло сегодня в 12.00. Жалобу адвоката Михаила Растрыгина на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), рассматривала судья Татьяна Ковалева. Ранее процесс, запланированный на 4 июля, перенесли

Узнать точку зрения защиты депутата не представилось возможным — Растрыгин так и не взял трубку. Тем не менее, редакция «Высоты 102» готова опубликовать его комментарий по следам прошедшего заседания. 

Напомним, по сведениям собственного источника «Высоты 102», Распутину подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. Речь идет про две квартиры, исключенные из специализированного жилфонда, вместо которых городскому поселению предоставлено иное жилое помещение, но уже меньшей площади. 

Отметим, что возглавляемый Татьяной Распутиной с 2017 по 2022 годы Светлоярский район не раз становился объектом внимания журналистов. Так, в августе 2022 года областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при возведении набережной в рабочем поселке Светлый Яр. Ущерб оценен в два миллиона рублей.

А в сентябре 2022 года Волгоградское УФАС России приняло решение по жалобе гражданина на действия администрации Светлоярского района при организации и проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Выяснилось, что администрация выставила на продажу земельный участок площадью более 12 гектаров «для производственных целей», что не соответствовало действующим муниципальным правилам землепользования и застройки. 

В правоохранительных органах до сих пор воздерживаются от любых комментариев относительно уголовного преследования депутата регионального заксобрания. 

Коллаж: ИА «Высота 102»

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