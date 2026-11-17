Федеральные новости

Атака на Крымский мост вызвала задержки поездов до четырех часов

В связи с временной приостановкой движения по Крымскому мосту после ночной атаки в ночь на 17 ноября поезда «Таврия», следующие в Крым, прибывают с опозданием. Согласно информации, опубликованной ИА...