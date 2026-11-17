РСЧС Волгоградской области сообщила, что на территории региона объявлен отбой опасности по БПЛА в 8:49.
Отметим, угроза атаки вражескими дронами сохранялась с 22:10. В настоящее время в воздушном пространстве всё спокойно.
По сообщению Минобороны, силы ПВО за ночь в Волгограде нейтрализовали вражеские дроны. Мониторинговые каналы информировали, что фиксации были в Алексеевском, Михайловском, Новоаннинском, Иловлинском, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Еланском, Котовском, Жирновском, Ольховском районах.