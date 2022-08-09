Борьба с коррупцией

В Светлом Яру при ремонте набережной прикарманили 2 млн рублей

Борьба с коррупцией 09.08.2022 15:54
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09.08.2022 15:54



Уголовное дело о мошенничестве при строительстве набережной в рабочем поселке Светлый Яр возбуждено в Волгоградской области.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, махинации вскрылись в результате прокурорской проверки соблюдения требований законодательства при освоении бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Установлено, что в сентябре 2019 года между администрацией Светлоярского района и коммерческой организацией заключен контракт на выполнение работ по благоустройству набережной в рабочем поселке. Стоимость работ по контракту составляла порядка 33 миллионов рублей.
Работы по благоустройству проводились с сентября 2019 года по декабрь 2020 года. Заказчику были представлены акты о приемке выполненных работ, которые впоследствии были оплачены в полном объеме.
Однако фактически  при проведении работ подрядчиком завышены объемы выполненных работ и стоимость строительных материалов. К примеру, вместо оплаченных 393 кв.м. цветной брусчатки фактически на набережной установлено порядка 120 кв.м. Завышены объемы якобы установленной тактильной плитки и стоимость серой брусчатки. При строительстве фонтана не установлено оборудование стоимостью порядка 600 тысяч рублей. Общая сумма оплаченных, но не выполненных работ превышает 2 миллиона рублей, - сообщила Черединина.
Материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Оперативное сопровождение проводило УФСБ России по региону. В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Согласно сайту госзакупок, начальная стоимость контракта составляла 33,4 миллиона рублей. Победителем было признано ООО «Волгтрансстрой», которое исполнило контракт за 32,8 миллиона рублей.

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