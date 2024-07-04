Общество

Суд перенес рассмотрение жалобы депутата Распутиной на уголовное дело

Общество 04.07.2024 20:06
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04.07.2024 20:06


Светлоярский районный суд Волгоградской области отложил рассмотрение жалобы, поданной адвокатом Михаилом  Расстрыгиным на решение следственных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Татьяны Распутиной. Напомним, народную избранницу подозревают в превышении полномочий, совершенном ей в период работы в должности главы Светлоярского района. 

Как пояснили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, рассмотрение заявления перенесли на конец месяца – 23 июля. На заседание, назначенное на 4 июля, не смогла явиться судья. 

Жалоба отложена в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по уголовному делу, – прокомментировали в пресс-службе судов. 

Меж тем, напомним, по информации собственных источников «Высоты 102», Татьяну Распутину, занявшую вакантное место в региональном парламенте в сентябре 2022 года, подозревают по ст. 286 УК РФ в связи с нарушением установленного порядка обращения с муниципальным имуществом в бытность ее главой Светлоярского района. 

На тот момент глава района подписала постановление в обход устава Светлоярского района и без согласия думы городского поселения, позволившее исключить из специализированного жилфонда две квартиры общей площадью 66 «квадратов». Затем Распутина подписала еще два постановления, по смыслу которых взамен двух изымаемых квартир городскому поселению предоставлено жилое помещение меньшей площади, а конкретно 54,2 квадратных метра. После две изъятые квартиры были предоставлены двум переселенцам из аварийного жилья, – сообщил осведомленный источник информагентства. 

Адвокат депутата Михаил Расстрыгин настроен решительно. Юрист подтверждает, что его доверительница была заподозрена в превышении должностных полномочий при принятии решений о расселении граждан из аварийного жилья.

Со стороны защиты в Светлоярский районной суд Волгоградской области направлена жалоба на решение о возбуждении уголовного дела. Мы намерены представить доказательства законности действий Татьяны Викторовны, которые были направлены на скорейшее расселение граждан из аварийного жилья. Уверены, что следствие и суд примут справедливое решение, – заявил адвокат. 

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы / youtube.com

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