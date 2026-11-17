

Православные верующие отметят Пасху 2 мая 2027 года. Эта дата является одной из самых поздних в церковном календаре.



Подготовка к главному празднику христиан всегда идёт заранее. Великий пост начнётся 15 марта, а Вербное воскресенье будет 25 апреля.



Дата Пасхи определяется по строгим каноническим правилам, которые учитывают первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, следующего за днём весеннего равноденствия. Русская православная церковь для расчётов использует специальные таблицы пасхалий, а не прямые астрономические наблюдения.



