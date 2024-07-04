На депутата Волгоградской облдумы Распутину завели дело. Защита подала жалобу

В отношении депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники. По данным информагентства, сегодня, 4 июля, защита депутата планирует обжаловать в суде решение следственных органов.

Согласно картотеке Светлоярского районного суда Волгоградской области, интересы Татьяны Распутиной представляет известный волгоградский адвокат Михаил Растрыгин. В беседе с корреспондентом информагентства он не подтвердил, но и не опроверг информацию об уголовном преследовании своей доверительницы и предстоящем обжаловании этого решения в суде.

По данным судебной инстанции, заседание по жалобе на действия (бездействия) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ), назначено на вечер четверга. Материалы, поступившие еще 19 июня 2024 года, рассмотрит судья Татьяна Ковалева.

— Распутину подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. На тот момент глава района подписала постановление в обход устава Светлоярского района и без согласия думы городского поселения, позволившее исключить из специализированного жилфонда две квартиры общей площадью 66 «квадратов». Затем Распутина подписала еще два постановления, по смыслу которых взамен двух изымаемых квартир городскому поселению предоставлено жилое помещение меньшей площади, а конкретно 54,2 квадратных метра. После две изъятые квартиры были предоставлены двум переселенцам из аварийного жилья, — рассказал информагентству источник.

По словам источника, именно эти действия главы района легли в основу делу:

— Вопреки процедуре, установленной Положением о порядке управления распоряжения имуществом, глава Светлоярского района Распутина, не обладая соответствующими полномочиями, все же подписала эти постановления, — уточнил источник. — Примечательно, что «аварийщица», в чью пользу было выведено жилье, была трудоустроена в одном из муниципальных учреждений Светлоярского района.

Отметим, что возглавляемый Татьяной Распутиной с 2017 по 2022 годы Светлоярский район не раз становился объектом внимания СМИ. Так, в августе 2022 года региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при строительстве набережной в рабочем поселке Светлый Яр. Установлено, что в сентябре 2019 года между администрацией Светлоярского района и коммерческой фирмой был заключен многомиллионный контракт, часть работ по которому признали завышенными. Ущерб оценили в два миллиона рублей.

А в сентябре 2022 года Волгоградское УФАС России приняло решение по жалобе гражданина на действия администрации Светлоярского района при организации и проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. По информации надзорного ведомства, при рассмотрении жалобы выяснилось, что администрация выставила на продажу земельный участок площадью свыше 12 гектаров «для производственных целей», что не соответствовало действующим муниципальным правилам землепользования и застройки.

Также было установлено, что распоряжением главы Светлоярского района от 12 июля 2022 года было принято решение о продаже участка, на котором предусмотрена возможность капстроительства, что строго запрещено п. 2 ст. 39.1 Земельного кодекса РФ. УФАС признало администрацию района нарушившей положения закона, предписание не выдавалось в связи с отказом администрации от проведения аукциона. Сообщалось о рассмотрении вопроса о привлечении к административной ответственности соответствующего должностного лица.

В правоохранительных органах на данный момент воздерживаются от любых комментариев относительно возможного уголовного преследования депутата облдумы.

Коллаж: ИА «Высота 102»

