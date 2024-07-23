23 июля в Саратове региональным главком МВД возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП, в котором погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла накануне, в 15:10, на улице Соколовая.

- Предварительно, черная Lada Granta врезалась в припаркованный грузовик, после чего столкнулась с белой Granta. В результате погибли два пассажира черной легковушки – 19 и 17 лет. 19-летний водитель этой же машины и еще один его пассажир-ровесник попали в больницу,- сообщает со ссылкой на правоохранительные органы ИА «СарИнформ».

Отметим, по информации журналистов, против виновника ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти двух и более лиц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области