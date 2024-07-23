Волгоградцу грозит тюремный срок за порчу насосной станции





В Руднянском районе Волгоградской области полицейские по горячим следам поймали 52-летнего мужчину, оставившего многоквартирный дом без воды. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за ссоры с соседями злоумышленник повредил оборудование в подвальном помещении. По итогу оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан.

- Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что у него с соседями сложились неприязненные отношения, периодически возникали конфликты. Желая отомстить, в ночь он спустился в подвал и перерезал электрические провода насосной станции, а также распилил полипропиленовые трубы водоснабжения, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»