Пережили заморозки и град: как сюрпризы погоды отразились на цене арбузов и дынь в Волгограде





В Волгограде во второй половине июля стартовал сезон продажи арбузов и дынь. Уже сейчас можно найти в сетевых магазинах и на рынках сочные плоды на любой вкус и кошелек. Покупателям предлагают отведать как классические, так и экзотические сорта необычных форм и расцветок.

Корреспонденты V102.RU изучили содержимое прилавков, цены на традиционные дары лета, а также узнали, откуда привозят арбузы и дыни волгоградцам.





Первой точкой для изучения стала улица Штеменко в Краснооктябрьском районе, где удачно соседствуют сетевые магазины и рынки. Так, в сетевом гипермаркете «Магнит» предлагают купить арбузы по 30 рублей за килограмм, а дыни - по 134 рубля за килограмм. Откуда их привезли - непонятно. Информации об этом на ценниках нет.





На рынке по улице Штеменко добродушные продавцы овощей, фруктов и ягод, наоборот, очень охотно рассказывают, где поспели плоды. В основном это Астрахань и Быковский район Волгоградской области, а также Дагестан и Узбекистан.





Рыночные цены на сладкую ягоду составляют 40 - 45 рублей за килограмм. За дыню торговцы просят от 80 рублей за классический сорт и 100 рублей за сорт «Торпеда».





На проблему с урожаем в этом сезоне пожаловались продавцы на проспекте Металлургов. В основном это бахчеводы из разных точек региона, которые продают свою продукцию в торговых павильонах. Так, бахчевод из поселка Приморск Быковского района Волгоградской области рассказал, что половину урожая в этом году он потерял из-за аномальной погоды.





- Сначала часть моей продукции убили заморозки, а чуть позже был сезон града. Многие уцелевшие арбузы и дыни теперь все в рытвинах и отметинах на кожуре, - пожаловался мужчина. – Такую аномальную погоду я давно не встречал, слишком много убытков из-за нее.





Продавец просит не обращать внимание на внешний вид товара, отмечая, что его арбузы на рынке самые сочные и вкусные. Цена составляет 40 рублей за килограмм, дыня – 60 рублей за кило.





Другой бахчевод из Горного Балыклея, который торгует по соседству, заявил, что в этом сезоне все погодные передряги обошли его стороной.

- Нам в этом году очень повезло, можно даже сказать, что пронесло. Нас не задели ни заморозки, ни град. Арбузы и дыни выросли крупными и сочными, - похвастался продавец.





За свою продукцию, которую обошли стороной погодные аномалии, житель Горного Балыклея оценил в 50 рублей за килограмм.





В Центральном районе Волгограда в крупных супермаркетах - рай для любителей экзотики. К примеру, в «Перекрестке» можно найти арбузы разных цветов и формы. Килограмм желтых арбузов стоит 60 рублей, оранжевых - 65 рублей. Классическая ягода в магазине стоит 50 рублей за килограмм.





Самые дорогие дыни почему-то оказались в «Пятерочке». Сорт «Торпеда» здесь продается за 159 рублей килограмм, а обычную дыню можно купить со скидкой за 99 рублей.



Фото: Павел Мирошкин / V102.RU