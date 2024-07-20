Тело последнего погибшего в разрушенной КНС обнаружили в Волгограде

Поисковые работы на месте обрушения канализационной станции №4 в Красноармейском районе Волгограда завершены.

- Обнаружено тело последнего погибшего, - сообщили V102.RU сегодня, 20 июля, в СУ СКР по региону.

Это пятый погибший работник станции. Поиски осложнялись тем, что глубина помещения станции составляет 15 метров под землей.

- В ходе аварийно-спасательных работ на месте обрушения канализационной станции №4 в Красноармейском районе удалось обнаружить и поднять тело работника станции - слесаря-ремонтника 5 разряда Шестопалова Александра Петровича, - уточнили в ООО «Концессии водоснабжения». - Работы были осложнены значительными завалами, которые удалось разобрать с помощью тяжелой техники. После этого специалистом водолазной группы удалось спуститься и поднять тело погибшего.

Руководство компании находится на постоянной связи с родными погибшего. «Концессии» взяли на себя все расходы по организации и проведению погребения. Также оказывается всесторонняя поддержка и материальная помощь семьям погибших работников станции.

Напомним , взрыв на канализационной станции произошел 6 июля во время производства сварочных работ. Накануне перед происшествием на объекте задохнулся один из рабочих. Тела двоих погибших были обнаружены сразу. Еще троих нашли в ходе поисковой операции.

Накануне в Волгограде был задержан и помещен под домашний арест подозреваемый по делу о гибели людей на КНС-4.

В СУ СКР озвучили предварительные результаты следствия.

