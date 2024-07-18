В Волгограде задержан подозреваемый по делу о гибели людей на КНС

В Волгограде задержали главного инженера ООО «Концессии водоснабжения» по делу о гибели сотрудников компании в результате взрыва на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в ведомстве, следователи не исключают, что в ходе расследования будут установлены и другие фигуранты, причастные к трагедии.

Следователи уже установили хронологию событий, которые привели к взрыву на КНС.

- В ночь на 5 июля 2024 года на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель. Кроме того, сотрудниками службы МЧС в эти сутки на объекте было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода - в 8 раз. С помощью установленного в помещении дополнительного вентилятора удалось снизить концентрацию опасного газа. На следующий день главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» дал указание установить на канализационно-насосной станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению производили начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника. Во время сварочных работ произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим частичным обрушением кровли, стен и перекрытий здания, - говорится в заявлении СУ СК.

Жертвами ЧП стали пять человек. Тела начальника смены и электрогазосварщика были обнаружены в первые часы после происшествия. 11 и 13 июля а из-под завалов извлекли еще двоих погибших слесарей-ремонтников. Поиски еще одного пострадавшего продолжаются и осложняются тем, что глубина помещения станции составляет 15 метров под землей.





Между тем, напомним, перед взрывом на КНС №4 произошел еще один трагический случай, в результате которого скончался один из работников. По предварительным данным, мужчина пренебрег правилами безопасности и не использовал средства индивидуальной защиты. Гибель работника произошла во время профилактического осмотра оборудования КНС-4 днем 5 июля.

В рамках расследования дела следователи назначили ряд экспертиз: судебно-медицинские, строительно-техническую, взрыво-техническую и химическую. Допрошены руководители и работники компании, а также свидетели произошедшего. Изъята интересующая следствие документация, добавили в управлении.

Задержанный главный инженер проходит подозреваемым по этому уголовному делу, уточнили в СУ СКР. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.