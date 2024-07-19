В Волгограде потушили пожар на складе

В ГУ МЧС по Волгоградской области отчитались о локализации пожара, который сегодня вспыхнул в нежилом помещении на улице Савиной, 2а в Красноармейском районе. Как пояснили V102.RU в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в 13.46 ч. 19 июля.

- Горела кровля в частном складском помещении размером 25х10 м по всей площади. В 16.20ч. пожар локализован сотрудниками 1 пожарной-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Погибших и пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее, напомним, сообщалось, что здание принадлежит фирме, которая занимается производством пакетов. Очевидцы сообщали о черном дыме и ядовитом запахе в районе пожара.

Фото: Ярослав Князев