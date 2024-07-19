Происшествия

На юге Волгограда загорелся цех по производству пакетов: видео

Происшествия 19.07.2024 15:34
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19.07.2024 15:34


Сегодня, 19 июля, в Красноармейском районе Волгограда загорелось нежилое здание по улице Савиной, 2а. Кадрами черного дыма, который поднимается над территорией, поделились читатели V102.RU. 



На кадрах можно заметить, что на место возгорание прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС России. По предварительной информации, возгорание произошло на территории фирмы, которая занимается производством пакетов. В связи с этим объясняется появление большого количества густого черного дыма и едкого запаха. По свидетельствам очевидцев, пожар активно тушат, однако справиться с ним не удается. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области пока не прояснили детали происшествия.  

Фото и видео: Ярослав Князев

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