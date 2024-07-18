Волгоградки Курцева и Козякина взяли золото на открытой воде в Москве





Волгоградские спортсменки Яна Курцева и Полина Козякина стали победительницами первого этапа Кубка России по плаванию на открытой воде в Москве, сообщает V102.RU.

В первый день соревнований на дистанции 10 км лучшее время показала Курцева — 2:02.05,37. На семь секунд от чемпионки отстала финишировавшая второй Екатерина Сорокина из Пермского края. Тройку призеров замкнула Полина Козякина с показателем — 2:02.22,02.





Далее участники боролись за победу в заплыве на полтора километра. Успех на этот раз праздновала Козякина, проплывшая за 17:11.78. Курцева отстала от своей напарницы по команде всего на 0, 24 секунды и завоевала серебро. Бронзу заработала Александра Хайлова из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 18 июля, в заключительный день этапа состоялся заплыв на 5 км. Яна Курцева снова финишировала первой со временем 1:02.01,96. На две с половиной секунды от победительницы отстала Екатерина Сорокина. Тройку замкнула Софья Колесникова из Челябинской области. Полина Козякина стала четвертой. Её результат — 1:02.11,58.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Всероссийская федерация плавания VK.com