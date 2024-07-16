Расследования

Волгоградского коммерсанта осудили за стрельбу по ногам делового партнера

Расследования 16.07.2024 18:17
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16.07.2024 18:17


Дзержинский районный суд Волгограда признал Рудика Франгуляна виновным в разбойном нападении на делового партнера. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ему назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что 39-летний Франгулян в октябре 2022 года пришел в офис коммерсанта на улице Моторной в Волгограде и не менее четырех раз выстрелил по ногам мужчины из травматического пистолета. Когда потерпевший упал, Франгулян произвел в него еще несколько выстрелов, а затем забрал его ноутбук и скрылся.

Деловому партнеру, как отмечается, в результате разбойного нападения был нанесен легкий вред здоровью, а сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Вину Франгулян признал частично, пояснив, что у него с потерпевшим, который задолжал ему крупную сумму денег, произошел словесный конфликт по телефону. Отношения с глазу на глаз он решил выяснить после того, как услышал оскорбления, в том числе в адрес своих родственников.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: архив V102.RU

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