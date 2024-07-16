Экономика

На волгоградском предприятии определили лучших по профессии

Экономика 16.07.2024 11:21
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16.07.2024 11:21


По итогам ежегодного заводского конкурса профмастерства среди 300 участников определены победители и призёры в 14 номинациях. Подведение итогов конкурса совпало с днем рождения «КАУСТИКа».
Представители различных рабочих профессий волгоградского предприятия ежегодно соревнуются за почетное звание лучшего в своем деле и, соответственно, дополнительные возможности карьерного роста. 
В этом году за звание лучших боролись аппаратчики химического производства, водители погрузчика, лаборанты химического анализа, машинисты крана, машинисты насосных установок, машинисты холодильных установок, машинисты экструдера, слесари по КИПиА и другие – всего более 300 человек.
Победителями конкурса профессионального мастерства в 2024 году стали аппаратчик электролиза Сергей Никишов, водитель погрузчика Александр Черенков, контролер качества продукции и технологического процесса Ирина Лосева, крановщик Наталья Казюлина, машинист насосных установок Гульнара Калиева, машинист холодильных установок Андрей Прохоров, машинист экструдера Андрей Столяров, монтер пути Константин Бутенко, оператор линии в производстве пищевой продукции Екатерина Коровина, слесарь по КИПиА Наталья Лагутина, слесарь-ремонтник Алексей Следчук, сливщик-разливщик Сергей Жабин, электрогазосварщик Станислав Власов и электромонтер Егор Козырь.
Итоги конкурса ежегодно объявляются в преддверии дня рождения завода, который АО «КАУСТИК» празднует 15 июля – в день выпуска первой продукции. В 2024 году предприятие отмечает свой 57-й день рождения.

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