



14 июля в Воронежской области на станции «Лиски» произошёл сход семи вагонов товарного состава, в результате чего оказались повреждены железнодорожные пути. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время происшествие в соседнем регионе не сказалось на движении поездов через Волгоградскую область.

- На текущий момент все поезда, следующие через Волгоград, движутся согласно утверждённому графику, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ПривЖД.

В транспортной компании подчеркнули, что актуальную информацию о месте нахождения интересующего поезда, а также обо всех корректировках в движении пассажирских составов можно уточнить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Отметим, сход товарняка произошёл в Воронежской области в 13:45. Пострадавших в ЧП нет. Последствия аварии уже ликвидируют сотрудники РЖД. На месте работает восстановительный поезд. Причины произошедшего в настоящее время выясняет СК России.

Фото: Западное МСУТ СК России