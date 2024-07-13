Хирурги в Волгоградской области спасли жизнь пациентке с отмирающей почкой

Сложнейшую операцию, которая спасла жизнь пациентки из ЛНР, провели хирурги филиала Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

По информации облздрава, камень в левой почке у жительницы города Рубежное врачи диагностировали еще 15 лет назад, но провести операцию женщина не могла, так как тогда на Украине она выполнялась только на платной основе.

Женщина жила с мамой и сестрой, работала на крупном предприятии, но зарплату платили не постоянно, поэтому средств на операцию найти не получилось.

- Жили мы небогато, можно даже сказать, что бедно. Но в больницу я обращалась раз в год, мне делали капельницы. У меня еще и пиелонефрит хронический… Становилось полегче. Так и продержалась, — рассказывает пациентка.

Около двух лет назад женщина переехала в город Волжский Волгоградской области и после получения прописки обратилась в поликлинику по месту жительства. Медики провели все необходимые исследования.

- Увидев анализы, мы сразу поняли, что пациентку необходимо госпитализировать. У нее падал гемоглобин, была лихорадка, началась анемия. Сначала в стационаре ей было проведено обследование и курс антибактериальной терапии. На этой стадии уже было понятно, что почку необходимо удалить, — функция органа была утрачена, а сама почка представляла огромные риски заражения крови из-за нагноения. Начался сепсис. Орган стал очагом отравления всего организма, причиной интоксикации. 25 июня было решено выполнить пациентке одностороннюю нефрэктомию — удалить почку, которая теперь представляла опасность для жизни. Операцию выполняли мы с заведующим хирургическим отделением Дмитрием Тарасовым, длилась она порядка трех часов, — рассказал заведующий урологическим отделением филиала Шамиль Бижиев.

Через неделю после операции пациентку выписали под амбулаторное наблюдение. Женщина благодарна врачам за свое спасение.

Волжский филиал НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России открылся в марте 2020 года. Здесь уже прошли лечение более 11 тысяч пациентов не только из Волгоградской области, но и из других регионов страны.

