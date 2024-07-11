Расследования

Бастрыкин заинтересовался квартирной историей в Волгограде с участием приставов

Расследования 11.07.2024 21:40
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11.07.2024 21:40


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки действий судебных приставов в Волгограде, которые оставили семью с детьми и их матерью-инвалидом без нормального жилья, передает V102.RU.

Проверка началась после публикации истории о том, что судебные приставы в Волгограде за долги продали с торгов благоустроенную квартиру жительницы региона, несмотря на то, что у нее имелось иное недвижимое имущество. Сейчас женщина с двумя внуками и дочерью-инвалидом вынуждена проживать в квартире, в которой нет необходимых условий для жизни. 

- Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской  области Семенову В.И. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - сообщили в Следкоме.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что приставы продали квартиру волгоградки из-за долга в 180 тысяч рублей. 

Отмечается, что долг, положенный к возмещению, составляет 5,5 % от реализованного имущества, что является несоразмерным. У женщины также есть другое имущество – машина и еще одна квартира, но ничего из этого приставов не заинтересовало. 

Сейчас семья живет в другой квартире. В ней нет ремонта и необходимых условий для жизни. Из-за этого могут возникнуть проблемы с органами опеки.

Фото: СК РФ

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