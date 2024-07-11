Депутаты утвердили первую десятку кандидатов Общественной палаты Волгоградской области

Сегодня, 11 июля, депутаты Волгоградской областной думы на заседании утвердили первые 10 кандидатов Общественной палаты регионы нового созыва, сообщили V102.RU в региональном парламенте.

Трехлетний срок полномочий действующего – VII созыва – Общественной палаты истекает 10 сентября текущего года. В соответствии с законодательством, в нее входят 30 человек. Кандидатов выдвигают зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации. Треть состава утверждает губернатор, еще одну десятку - областная дума. Согласованные ими представители определяют состав последней трети Общественной палаты.

Решением Волгоградской облдумы в состав Общественной палаты региона вошли:

- председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Александр Воробьев;

- председатель общественной организации Национально-культурная автономия народов Дагестана г. Волгограда «Дагестан» Абдулвагаб Джалилов;

- президент Ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», профессор кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского государственного университета, Заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок;

- директор государственного автономного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Волгоградский учебно-курсовой комбинат», Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Надежда Каминская;

- замдиректора ГАУ Волгоградской области «Исторический парк «Россия – моя история», член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За Чистые Выборы» Антон Лукаш;

- генеральный директор АО «Себряковцемент», Заслуженный строитель РФ Сергей Рогачев;

- председатель общественного совета комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Сергей Скачков;

- войсковой старшина, председатель общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, член станичного казачьего общества «Зацарицынская станица» Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского Юрий Слущев;

- президент медиагруппы «Премия», председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Вячеслав Черепахин;

- директор МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» Наталья Яковенко.

- Среди кандидатов, которые сегодня были утверждены, есть те, кто ранее уже работал в Общественной палате, и те, кто вошел в ее состав впервые. Но все они – опытные и уважаемые люди, их компетентность в различных отраслях и по самому широкому спектру вопросов не вызывает сомнений, – отметила председатель профильного парламентского комитета Татьяна Бухтина.

Отмечается, что все кандидатуры ранее были предварительно рассмотрены и согласованы на заседании этого комитета облдумы.