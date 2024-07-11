Политика

Депутаты утвердили первую десятку кандидатов Общественной палаты Волгоградской области

Политика 11.07.2024 13:17
0
11.07.2024 13:17


Сегодня, 11 июля, депутаты Волгоградской областной думы на заседании утвердили первые 10 кандидатов Общественной палаты регионы нового созыва, сообщили V102.RU в региональном парламенте.

Трехлетний срок полномочий действующего – VII созыва – Общественной палаты истекает 10 сентября текущего года. В соответствии с законодательством, в нее входят 30 человек. Кандидатов выдвигают зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации. Треть состава утверждает губернатор, еще одну десятку - областная дума. Согласованные ими представители определяют состав последней трети Общественной палаты.

Решением Волгоградской облдумы в состав Общественной палаты региона вошли:

- председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Александр Воробьев;

- председатель общественной организации Национально-культурная автономия народов Дагестана г. Волгограда «Дагестан» Абдулвагаб Джалилов;

- президент Ассоциации «Союз юристов Волгоградской области», профессор кафедры гражданского и международного частного права Волгоградского государственного университета, Заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок;

- директор государственного автономного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Волгоградский учебно-курсовой комбинат», Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Надежда Каминская;

- замдиректора ГАУ Волгоградской области «Исторический парк «Россия – моя история», член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За Чистые Выборы» Антон Лукаш;

- генеральный директор АО «Себряковцемент», Заслуженный строитель РФ Сергей Рогачев;

- председатель общественного совета комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Сергей Скачков;

- войсковой старшина, председатель общественного совета при комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области, член станичного казачьего общества «Зацарицынская станица» Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского Юрий Слущев;

- президент медиагруппы «Премия», председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Вячеслав Черепахин;

- директор МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» Наталья Яковенко.

- Среди кандидатов, которые сегодня были утверждены, есть те, кто ранее уже работал в Общественной палате, и те, кто вошел в ее состав впервые. Но все они – опытные и уважаемые люди, их компетентность в различных отраслях и по самому широкому спектру вопросов не вызывает сомнений, – отметила председатель профильного парламентского комитета Татьяна Бухтина. 

Отмечается, что все кандидатуры ранее были предварительно рассмотрены и согласованы на заседании этого комитета облдумы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
11.07.2024 17:07
Политика 11.07.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 15:09
Политика 11.07.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Политика
11.07.2024 13:45
Политика 11.07.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Политика
10.07.2024 11:41
Политика 10.07.2024 11:41
Комментарии

0
Далее
Политика
09.07.2024 11:37
Политика 09.07.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Политика
04.07.2024 17:41
Политика 04.07.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2024 18:10
Политика 03.07.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Политика
03.07.2024 12:32
Политика 03.07.2024 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Политика
01.07.2024 16:18
Политика 01.07.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Политика
26.06.2024 14:06
Политика 26.06.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Политика
26.06.2024 08:21
Политика 26.06.2024 08:21
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 18:17
Политика 25.06.2024 18:17
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 15:54
Политика 25.06.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 12:36
Политика 25.06.2024 12:36
Комментарии

0
Далее
Политика
25.06.2024 07:26
Политика 25.06.2024 07:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:19
В Волжском автобусы в полночь развезут по домам футбольных болельщиковСмотреть фотографии
17:29
Путин призвал наладить систему отпусков для бойцов СВОСмотреть фотографии
17:13
Оперативники оцепили жилой двор в Волжском из-за флакона духовСмотреть фотографии
17:07
Депутаты волгоградской облдумы на прощание обсудили свою результативностьСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Гособвинение запросило для детоубийцы Аккубековой 19 лет колонииСмотреть фотографии
15:52
Похожий на гранату предмет под машиной перепугал жителей девятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Слетели с катушек? Спекулянты торгуют в Сети билетами на Суперкубок по экзотическим ценамСмотреть фотографии
15:09
Спикера Волгоградской облдумы представят к госнаградеСмотреть фотографии
15:03
Километр дороги в Михайловке освободят от ям за 13 млн рублейСмотреть фотографии
13:45
Омбудсмена с безупречной репутацией оставили в Волгоградской области еще на 5 летСмотреть фотографии
13:44
В Волгоградской области простятся с участником СВО Сергеем ТурушевымСмотреть фотографии
13:41
Под Волгоградом ревнивица получила 7 лет колонии за убийство кочергой сожителяСмотреть фотографии
13:17
Депутаты утвердили первую десятку кандидатов Общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Могут же, когда надо: ремонтники линии СТ в Волгограде набрали суперскорость перед СуперкубкомСмотреть фотографии
12:28
Жителя Кленовки Волгоградской области наградили за отвагу на СВОСмотреть фотографии
12:06
В Котово Волгоградской области осудят подрядчика за воровство на благоустройствеСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде на сгоревшем складе вторсырья есть угроза повторного пожараСмотреть фотографии
11:51
Павел Кукуян рассудит матч «Зенита» и «Краснодара» в СуперкубкеСмотреть фотографии
11:33
Полиция просит опознать пациента больницы с татуировкой в виде скорпионаСмотреть фотографии
11:13
Волгоградцам пообещали три десятка остановок до конца года. Кому повезло?Смотреть фотографии
11:09
Волгоградец под давлением мошенников набрал кредитов и лишился квартирыСмотреть фотографии
10:57
Андрей Бочаров отправился в хлебные места Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:34
Сбивший мужчину на Нулевой продольной водитель ехал на красный светСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Цены в Волгоградской области слегка «потеплели» в овощной сезонСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде разыскивают 96-летнего астраханца в пижаме и тапочкахСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель загоревшегося в ДТП такси бросил пострадавших и сбежалСмотреть фотографии
09:28
На «Красном Октябре» прошел аудит систем менеджмента качества и экологического менеджментаСмотреть фотографии
09:15
В разрушенной КНС в Волгограде нашли тело третьего погибшего работникаСмотреть фотографии
07:31
В хуторе Волгоградской области два года ищут деньги на местную библиотекуСмотреть фотографии
 