Беспилотники ВСУ заметили над несколькими районами Волгоградской области

В Telegram-каналах распространяются видео с беспилотниками ВСУ, зафиксированными в разных районах Волгоградской области. По сведениям проверенных источников ИА «Высота 102», БПЛА в ночь на 9 июля действительно были замечены над территориями нескольких населенных пунктов.





Так, по сведениям авторов анонимных каналов, беспилотники, в основном самолетного типа, были замечены над Дубовским, Среднеахтубинским, Быковским районами Волгоградского региона. Также сообщается, что БПЛА видели в городе Волжском и вблизи с ним. Официально данную информацию пока не комментируют ни в одном из профильных ведомств.

Напомним, что губернатор Волгоградской области утром 9 июля подтвердил атаку беспилотников ВСУ на нефтебазу в Калаче-на-Дону и подстанцию в городе Фролово. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, в Калаче ликвидация продолжается – пожарные работают по повышенному рангу.

По данным источников «Высоты 102», снятые на видео жителями региона беспилотники были ликвидированы силами ПВО. Губернатор озвучил информацию по тем территориям, где произошло повреждение инфраструктуры.