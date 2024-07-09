Происшествия

Беспилотники ВСУ заметили над несколькими районами Волгоградской области

Происшествия 09.07.2024 07:44
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09.07.2024 07:44


В Telegram-каналах распространяются видео с беспилотниками ВСУ, зафиксированными в разных районах Волгоградской области. По сведениям проверенных источников ИА «Высота 102», БПЛА в ночь на 9 июля действительно были замечены над территориями нескольких населенных пунктов. 



Так, по сведениям авторов анонимных каналов, беспилотники, в основном самолетного типа, были замечены над Дубовским, Среднеахтубинским, Быковским районами Волгоградского региона. Также сообщается, что БПЛА видели в городе Волжском и вблизи с ним. Официально данную информацию пока не комментируют ни в одном из профильных ведомств. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области утром 9 июля подтвердил атаку беспилотников ВСУ на нефтебазу в Калаче-на-Дону и подстанцию в городе Фролово. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, в Калаче ликвидация продолжается – пожарные работают по повышенному рангу. 

По данным источников «Высоты 102», снятые на видео жителями региона беспилотники были ликвидированы силами ПВО. Губернатор озвучил информацию по тем территориям, где произошло повреждение инфраструктуры. 

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