Спорт

«Ротор» закончил сборы победой над «Химиком»

Спорт 08.07.2024 17:03
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08.07.2024 17:03


Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 июля, в заключительном товарищеском матче на сборах в Подмосковье обыграл  «Химик» из Дзержинска со счетом 2:1, сообщает V102.RU со ссылкой на текстовую трансляцию матча.

Буквально накануне сине-голубые встречались в контрольной встрече с другой командой из зоны «Серебро» Второй лиги «Торпедо» из Миасса и разгромили соперников — 7:0. В противостоянии с «Химиком» Денис Бояринцев дал сыграть футболистам, не принимавшим участие во вчерашнем матче. Место в воротах  сегодня занял Вадим Аверкиев, а в стартовом составе вышли три игрока на просмотре. 

На 20-й минуте Юрий Завезен в центре поля разогнал быструю атаку, отдал пас Михаилу Агееву, а тот вырезал передачу Камлашеву. Даниил опасно пробивал, но на месте оказался голкипер клуба из Нижегородской области. Однако почти сразу же волгоградцы все же вышли вперед — отличился футболист на просмотре. Вскоре «Химик» забил, но гол не был засчитан из-за офсайда. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Ротора» со счетом 1:0.

На 52-й минуте дзержинский клуб все же сравнял. В середине второй половины сине-голубые снова захватили лидерство в матче. В составе волгоградского коллектива отличился центральный защитник Кирилл Донцов. В самой концовке Донцов мог оформить дубль. Кирилл повторно угрожал воротам «Химика», но мяч пролетел рядом с перекладиной.

Таким образом, «Ротор» провел все четыре победных матча с командами из зоны «Серебро» Второй лиги на предсезонных  сборах в Подмосковье. Далее команда будет тренироваться в недельном цикле и затем отправится на выездной поединок с ярославским «Шинником», который в рамках стартового тура Первой лиги состоится 14 июля.

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев

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