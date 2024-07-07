Экология

Запах навоза привел прокуратуру и РПН к птицефабрике под Волгоградом

Экология 07.07.2024 21:35
0
07.07.2024 21:35


Поступавшие с начала этого года многочисленные жалобы жителей Волжского Волгоградской области на запах навоза возымели свое действие. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РПН, организована выездная проверка МБУ «Служба охраны окружающей среды». 

— В качестве возможного источника загрязнения воздуха люди указывали волжскую птицефабрику. Взяты пробы воздуха на подтверждение наличия неприятного запаха. Собранные материалы стали основанием для организации внеплановой проверки предприятия Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора, — прокомментировали информагентству в администрации Волжского. 

Проверять компанию будут под надзором Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Специалистам предстоит выяснить, насколько на птицефабрике соблюдаются нормы природоохранного законодательства.

Власти уточняют, что обращение о выбросах можно оставить по телефону горячей линии МБУ «Служба охраны окружающей среды» 41-56-73 и 8 961 066 55 51.

Напомним, с АО «Птицефабрика «Волжская» в Волгоградской области взыскали за перепревший помет 1,2 миллиона рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
07.07.2024 14:15
Экология 07.07.2024 14:15
Комментарии

0
Далее
Экология
05.07.2024 14:30
Экология 05.07.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Экология
05.07.2024 08:44
Экология 05.07.2024 08:44
Комментарии

0
Далее
Экология
03.07.2024 12:37
Экология 03.07.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Экология
03.07.2024 07:40
Экология 03.07.2024 07:40
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2024 14:11
Экология 02.07.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2024 21:35
Экология 01.07.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Экология
27.06.2024 22:07
Экология 27.06.2024 22:07
Комментарии

0
Далее
Экология
27.06.2024 11:21
Экология 27.06.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экология
23.06.2024 09:42
Экология 23.06.2024 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2024 21:01
Экология 22.06.2024 21:01
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.06.2024 11:15
Экология 22.06.2024 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.06.2024 21:06
Экология 20.06.2024 21:06
Комментарии 0

0
Далее
Экология
20.06.2024 20:32
Экология 20.06.2024 20:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
19.06.2024 19:02
Экология 19.06.2024 19:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:35
Запах навоза привел прокуратуру и РПН к птицефабрике под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«Опасались, что семечка просто замерзнет»: в Волгоградской области сдвигается сезон спелых арбузовСмотреть фотографии
20:19
«Ротор» на сборах разгромил «Торпедо» со счетом 7:0Смотреть фотографии
20:08
МЧС: на Волгоградскую область идут ливни с грозой и штормСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде заработала обводная труба на месте разрушенной станцииСмотреть фотографии
17:59
«Шли по лужам с горячей водой»: в Волжском сняли на видео пар от раскаленного асфальтаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Бочаров сообщил о выполнении первого этапа работ на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Михайловке загорелся мусор в промзоне на площади в 500 кв. мСмотреть фотографии
15:32
На месте глава района. В Волгоградской области тушат пожар у села СалтовоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
«Надежды больше ни на кого нет»: волгоградцы подали в суд иск о запрете работы битумной душегубкиСмотреть фотографии
13:14
Переодетых волгоградцев зовут прыгнуть через костер за приятный бонусСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде на месте разрушенной КНС завершают монтаж резервной трубыСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом за сутки в ДТП погибли водители мопеда и легковушкиСмотреть фотографии
10:48
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ждут аномальную жару до +41ºСмотреть фотографии
10:26
Мэр Волгограда Марченко пообещал монтаж двух насосов на обводной веткеСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области на видео попал крупный пожарСмотреть фотографии
09:05
«Иногда люди просто психологически ломаются»: дезинфектор из Волгограда — о «нехороших» квартирах, борьбе с насекомыми и конспирацииСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отрапортовали о штатном режиме подачи воды после взрыва на КНССмотреть фотографии
08:02
Только в рост: начало новой недели принесет волгоградцам экстремальное пекло до +39ºСмотреть фотографии
22:49
Следователи установили личности погибших при взрыве котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:44
Бастрыкин взял на контроль расследование взрыва на КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:19
В концессиях объяснили проблемы с водой в Волгограде паникойСмотреть фотографии
22:07
В Волгограде срочно соорудят обводной трубопровод на поврежденной КНССмотреть фотографии
21:11
В Кировском районе Волгограда ограничили подачу горячей воды из-за ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде взрыв проводов попал на видеоСмотреть фотографии
19:50
Глава Волгограда рассказал, что будет с водой у жителей после взрыва на КНССмотреть фотографии
19:02
Следователи изучают развалины насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
Названа предварительная причина взрыва в здании КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
 