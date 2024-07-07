Запах навоза привел прокуратуру и РПН к птицефабрике под Волгоградом

Поступавшие с начала этого года многочисленные жалобы жителей Волжского Волгоградской области на запах навоза возымели свое действие. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РПН, организована выездная проверка МБУ «Служба охраны окружающей среды».

— В качестве возможного источника загрязнения воздуха люди указывали волжскую птицефабрику. Взяты пробы воздуха на подтверждение наличия неприятного запаха. Собранные материалы стали основанием для организации внеплановой проверки предприятия Нижне-Волжским межрегиональным управлением Росприроднадзора, — прокомментировали информагентству в администрации Волжского.

Проверять компанию будут под надзором Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Специалистам предстоит выяснить, насколько на птицефабрике соблюдаются нормы природоохранного законодательства.

Власти уточняют, что обращение о выбросах можно оставить по телефону горячей линии МБУ «Служба охраны окружающей среды» 41-56-73 и 8 961 066 55 51.

Напомним, с АО «Птицефабрика «Волжская» в Волгоградской области взыскали за перепревший помет 1,2 миллиона рублей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»