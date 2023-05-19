Экология

С птицефабрики в Волгоградской области взыскали за перепревший помет 1,2 млн рублей

Экология 19.05.2023 10:44
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19.05.2023 10:44


Больше миллиона рублей взыскано с АО «Птицефабрика «Волжская» за вред почве в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU,  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. 

— Вред, причиненный почвам в размере одного миллиона 224 тысяч рублей, взыскан по суд по материалам проверки, — пояснили информагентству в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. — Ранее инспекторы установили, что складирование перепревшего куриного помета осуществлялось на земельном участке вблизи пометохранилища.


Уточняется, что добровольно ущерб акционерно общество оплачивать не стало. Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд региона. точку в судебном споре поставил суд Саратова, который поддержал позицию РПН. 

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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