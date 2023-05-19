Больше миллиона рублей взыскано с АО «Птицефабрика «Волжская» за вред почве в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

— Вред, причиненный почвам в размере одного миллиона 224 тысяч рублей, взыскан по суд по материалам проверки, — пояснили информагентству в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. — Ранее инспекторы установили, что складирование перепревшего куриного помета осуществлялось на земельном участке вблизи пометохранилища.





Уточняется, что добровольно ущерб акционерно общество оплачивать не стало. Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд региона. точку в судебном споре поставил суд Саратова, который поддержал позицию РПН.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям