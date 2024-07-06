Опубликованы первые страшные фото с места взрыва насосной станции в Волгограде





Появились первые фото последствий взрыва в здании насосной станции на юге Волгограда. На кадрах видны остатки разрушенных конструкций и куски разлетевшегося на несколько десятков метров бетона, которые повредили в том числе и припаркованные недалеко автомобили. Простынью накрыто тело, предположительно, человека.

Напомним, как сообщало V102.RU, происшествие случилось сегодня в Красноармейском районе Волгограда на улице Изобильная, 12.

– На КНС-4 в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работало восемь человек, на данный момент известно о трёх пострадавших, – прокомментировали в концессиях водоснабжения.



В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационой насосной станции (КНС).

На место происшествия выехал замгубернатора Олег Николаев.

Другое происшествие зафиксировано сегодня на улице Елецкая в Ворошиловском районе. Очевидцы также сообщали о взрыве. В региональном управлении МЧС заявили, что в результате перехлеста электросетей произошло возгорание травы 100 кв. м.

– Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями 20 пожарно-спасательной части, – пояснили в ведомстве.

Фото V102.RU