На юге Волгограда взорвалась насосная станция: трое пострадавших

Происшествия 06.07.2024 14:37
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06.07.2024 14:37
Сразу несколько происшествий зафиксировано сегодня в Волгограде. Как рассказали V102.RU очевидцы, одно из них случилось в Красноармейском районе. Свидетели утверждают, что взорвалось здание насосной станции на улице Изобильная, 12. Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области. Происшествие оперативно прокомментировали в концессиях.
– На КНС-4 в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работало восемь человек, на данный момент известно о трёх пострадавших, – пояснили в организации.
Другое происшествие зафиксировано в Ворошиловском районе. В региональном управлении МЧС заявили, что в результате перехлеста электросетей произошло возгорание травы 100 кв. м.
– Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями 20 пожарно-спасательной части, – пояснили в ведомстве.
Между тем, очевидцы сообщают, что данные происшествия сопровождали взрывы.
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