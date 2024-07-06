На юге Волгограда взорвалась насосная станция: трое пострадавших





Сразу несколько происшествий зафиксировано сегодня в Волгограде. Как рассказали V102.RU очевидцы, одно из них случилось в Красноармейском районе. Свидетели утверждают, что взорвалось здание насосной станции на улице Изобильная, 12. Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области. Происшествие оперативно прокомментировали в концессиях.

– На КНС-4 в Красноармейском районе произошло обрушение несущих конструкций станции, а также повреждение оборудования. Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена. Во время инцидента на станции работало восемь человек, на данный момент известно о трёх пострадавших, – пояснили в организации.

Другое происшествие зафиксировано в Ворошиловском районе. В региональном управлении МЧС заявили, что в результате перехлеста электросетей произошло возгорание травы 100 кв. м.

– Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями 20 пожарно-спасательной части, – пояснили в ведомстве.

Между тем, очевидцы сообщают, что данные происшествия сопровождали взрывы.