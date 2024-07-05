СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактора





Следователи Серафимовичского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении водителя одного из местных фермерских хозяйств, который задавил своего коллегу. По информации регионального следственного управления СКР России, при проведении медосвидетельствования выяснилось, что водитель управлял техникой в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, 6 апреля текущего года обвиняемый на территории полевого стана в хуторе Котовский на тракторе наехал на 30-летнего механизатора. Спасти пострадавшего не представлялось возможным – он скончался на месте происшествия.

– 49-летний водитель обвиняется в ч.2 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области