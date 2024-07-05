Прокуратура обязала чиновников провести ремонт дороги в волгоградском райцентре





Прокуратура по решению суда обязала администрацию рабочего поселка Быково Волгоградской области провести ремонтные работы на небезопасной дороге по ул. Куйбышева. На проезжей части до недавнего времени имелось множество выбоин, которые создавали угрозу при передвижении транспорта.





- Решением районного суда иск прокурора полностью удовлетворен. В рамках исполнения судебного акта администрацией городского поселения в июне текущего года выполнены работы по полной замене дорожного полотна, - сообщили 5 июля в региональной прокуратуре.

Фото: прокуратура Волгоградской области