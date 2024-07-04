В Волгограде на две недели перекроют движение на ул. Новороссийской

В Центральном районе Волгограда введут временную схему движения автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения затронут ул. Новороссийскую. Здесь с 8 по 22 июля будет перекрыт проезд.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения работ по прокладке подземных коммуникаций с 8.00 8 июля до 24.00 22 июля будет ограничено движение по участку автомобильной дороги по ул. Новороссийской от здания №2 до внутриквартального проезда между жилыми домами №5 и 11 по ул. Новороссийской, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

По информации специалистов, объезд будет организован по ул. Голубинской, ул. М. Балонина и ул. Кубанской.