На ж/д переезде под Волгоградом поезд снес грузовик

Происшествия 04.07.2024 16:17
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04.07.2024 16:17
Происшествие случилось сегодня, 4 июля, в Калачевском районе Волгоградской области. Как рассказали V102.RU очевидцы, на железнодорожном переезде около села Мариновка произошло столкновение поезда и грузовика.
Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется в Приволжской железной дороге. В связи с инцидентом ожидаются сбои в движении пассажирских поездов.
Фото читателей V102.RU
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