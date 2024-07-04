Происшествия

На ж/д переезде под Волгоградом поезд снес грузовик

Происшествия 04.07.2024 16:17
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04.07.2024 16:17


Происшествие случилось сегодня, 4 июля, в Калачевском районе Волгоградской области. Как рассказали V102.RU очевидцы, на железнодорожном переезде около села Мариновка произошло столкновение  поезда и грузовика. 

Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется в Приволжской железной дороге. В связи с инцидентом ожидаются сбои в движении пассажирских поездов.
Фото читателей V102.RU

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