Волгоградский областной суд огласил приговор в отношении одного из двух диверсантов, которые совершили поджоги на железной дороге в Камышинском районе. Евгений Трошкин, обвиняемый в диверсии и легализации денежных средств, приобретенных за совершение преступления. К), приговорен к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в декабре 2023 года Трошкин с подельником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя ацетон, подожгли устройство сигнализации, централизации и блокировки релейного и батарейного железнодорожных шкафов около Камышина. Сообщалось, что свои вылазки диверсанты совершили 15 и 21 декабря.

18-летний и 19-летний сообщники действовали по указанию неустановленного лица, с которым познакомились посредством сети Интернет. Трошкин снимал выполнение заданий на видео.

За совершение двух поджогов «заказчик» перечислил фигурантам вознаграждение в криптовалюте в сумме, эквивалентной 30 000 рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке в связи с заключением с Трошкиным досудебного соглашения о сотрудничестве и содействием подсудимого следствию.

Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.