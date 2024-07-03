Уходил от удара: на пр. Ленина иномарка «сложилась» в ДТП со столбом

В Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка на скорости врезалась в столб на обочине, в результате чего транспортное средство фактически «сложилось» пополам. В результате дорожно-транспортного происшествия на Первой продольной магистрали образовалась пробка протяженностью более километра.

По уточненным данным ИА «Высота 102», ДТП произошло вблизи остановки «Царицынская опера». По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал.

– По сообщению очевидцев, авария произошла около 12.30 по вине водителя отечественной легковушки, – передает корреспондент информагентства Леонид Луночкин. – Так, волгоградцы утверждают, что на проспект Ленина со стороны завода прорывалась LADA Granta, не взирая на запрещающий сигнал светофора. Водитель иномарки врезался в столб, пытаясь уйти от столкновения.

По словам очевидцев, спровоцировавший ДТП водитель отечественного автомобиля продолжил путь и скрылся в неизвестном направлении.





Отметим, что в настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.





Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»