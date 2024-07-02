Расследования

19-летнего спонсора ВСУ из Волгограда приговорили к 12 годам

Расследования 02.07.2024 16:25
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02.07.2024 16:25


Житель Волгограда получил суровое наказание за госизмену. Ранее 19-летний юноша был задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщает ИА «Высота 102», он оказывал пособничество вооружённым силам Украины, переводя неофашистским формированиям личные денежные средства для покупки БПЛА, раций и тралов машин разминирования.

- Совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по области в контрольно-пропускном пункте международного аэропорта «Волгоград» выявлен и задержан 19-летний юноша, который намеревался выехать в Турцию, - рассказали редакции в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Ростовским областным судом 19-летний юноша был признан виновным в государственной измене. Он приговорён к лишению свободы сроком на 12  лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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