19-летнего спонсора ВСУ из Волгограда приговорили к 12 годам





Житель Волгограда получил суровое наказание за госизмену. Ранее 19-летний юноша был задержан сотрудниками ФСБ. Как сообщает ИА «Высота 102», он оказывал пособничество вооружённым силам Украины, переводя неофашистским формированиям личные денежные средства для покупки БПЛА, раций и тралов машин разминирования.

- Совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по области в контрольно-пропускном пункте международного аэропорта «Волгоград» выявлен и задержан 19-летний юноша, который намеревался выехать в Турцию, - рассказали редакции в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Ростовским областным судом 19-летний юноша был признан виновным в государственной измене. Он приговорён к лишению свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.