Еще один депутат замахнулся в Волгограде на губернаторство

В Волгоградской области Избирательная комиссия 26 июня приняла документы у пятого по счету кандидата на пост губернатора. По данным Избиркома, на высокую должность замахнулся депутат Волгоградской областной думы Евгений Кареликов. Он будет представлять на выборах «Партию пенсионеров».

Евгению Кареликову 42 года. В 2005 году окончил Волгоградский филиал Московского государственного университета сервиса. Трудовой путь начал в 2006 году и сразу на политической ниве, устроившись начальником политического отдела реготделения партии «Российская партия пенсионеров». С 2008 года курировал местные отделения партии «Справедливая Россия», а в 2009-м занял пост председателя правления реготделения ООО «Российские пенсионеры за справедливость».

Три года, с 2016-го по 2019-й, Евгений Кареликов был зарегистрирован в качестве ИП, однако на настоящий день никакой предпринимательской деятельности не ведет.