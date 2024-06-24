Брак волгоградки с иностранцем распался после вмешательства УФСБ





В Волгоградской области местную жительницу и ее приятеля подозревают в организации незаконной миграции – по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по региону, уголовное дело было возбуждено после того как женщина вышла замуж за иностранного гражданина.

– В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 62-летний житель Волгоградской области предложил своей знакомой за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с иностранцем с целью последующего оформления разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. Женщина согласилась, после чего в одном из отделений ЗАГС Волгоградской области брак был заключен, – рассказали в пресс-службе УФСБ.

Уголовное дело возбуждено в отношении волгоградцев следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области.

– Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и обстоятельств совершения преступления, – сообщают в управлении.