Расследования

Глава СКР Бастрыкин ждет дело после избиения подростков в Волгограде

Расследования 21.06.2024 12:22
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21.06.2024 12:22


Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе волгоградсклого следкома Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту избиения подростков в Волгограде, сообщает V102.RU.   

— В социальных сетях сообщается, что в Волгограде группой женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, были причинены телесные повреждения девочке-подростку и юноше, — прокомментировали информагентству в пресс-службе СКР. 

Уточняется, что следственные органы СКР по региону  организовали процессуальную проверку. 

Напомним, пьяные волгоградки толпой избили девочку-подростка с парнем во дворе дома № 18 по улице Санаторной в Кировском районе Волгограда. Инцидент попал на видео. По информации облпрокуратуры, пострадавшим в ходе конфликта пострадали 15-летняя девочка и ее 16-летний друг.

Фото: СКР 

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