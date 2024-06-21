Глава СКР Бастрыкин ждет дело после избиения подростков в Волгограде

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе волгоградсклого следкома Василию Семенову возбудить уголовное дело по факту избиения подростков в Волгограде, сообщает V102.RU.

— В социальных сетях сообщается, что в Волгограде группой женщин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, были причинены телесные повреждения девочке-подростку и юноше, — прокомментировали информагентству в пресс-службе СКР.

Уточняется, что следственные органы СКР по региону организовали процессуальную проверку.

Напомним, пьяные волгоградки толпой избили девочку-подростка с парнем во дворе дома № 18 по улице Санаторной в Кировском районе Волгограда. Инцидент попал на видео. По информации облпрокуратуры, пострадавшим в ходе конфликта пострадали 15-летняя девочка и ее 16-летний друг.

Фото: СКР