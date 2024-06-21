Пьяные волгоградки толпой избили девочку-подростка с парнем: видео

Толпа пьяных женщин во дворе одного из жилых комплексов по улице Санаторной в Кировском районе Волгограда избили девочку-подростка и молодого парня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, дамам показалось, что их снимают на телефон и недолго думая, они бросились на свою жертву с кулаками. Инцидент попал на камеры наблюдения, установленные у подъезда.





— Все произошло 18 июня. Компания подростков тусила во дворе, дети дурачились, снимали танцы на видео. Мимо возвращались с пляжа подвыпившие женщины. Им в какой-то момент померещилось, что их снимают на телефон. Они стали кричать благим матом, подростки разбежались, кто куда, но одна девочка не успела. Ее схватили за волосы и начали избивать руками и ногами, у нее все лицо было в крови, — рассказал очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Затем, как утверждает собеседник информагентства, за девочку-подростка все же попытался заступиться парень, на которого сразу же переключилась вся агрессия. Молодого человека зажали у «Газели» и также избили руками и ногами по лицу. Примечательно, что никто из прохожих не заступился за пострадавших в конфликте.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос журналистов информагентства пояснили, что по факту происшествия организована проверка.

Напомним, Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после избиения волгоградца из-за длинных волос.