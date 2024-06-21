Стали известны подробности избиения подростков в Волгограде

Стали известны подробности потасовки, произошедшей вечером 18 июня во дворе дома № 18 по улице Санаторной в Кировском районе Волгограда.

— В 19.30 в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по Волгограду поступило сообщение о неадекватном поведении нескольких женщин, — пояснила V102.RU официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Прибывшим на место сотрудникам полиции 15-летняя девочка сообщила, что во время прогулки с 16-летним другом у них возник конфликт с несколькими неизвестными им женщинами, которые вели себя агрессивно и начали применять к подросткам физическую силу.

Уточняется, что прокуратура региона взяла на контроль ход доследственной проверки.

По информации собственного источника «Высоты 102», пострадавшие отделались синяками и ушибами. В больницу никто не обращался. Примечательно, что агрессивные дамы, несмотря на опьянение, оперативно скрылись с места происшествия.

Напомним, ранее V102.RU со ссылкой на очевидцев сообщало, что дамам показалось, будто их снимают на телефон и недолго думая, они бросились на свою жертву с кулаками.