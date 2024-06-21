Происшествия 21.06.2024 11:12
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21.06.2024 11:12
В Алексеевском районе 51-летний мужчина пострадал в ДТП, причиной которого стало резкое ухудшение его здоровья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 20 июня, в 08-50 час. на 6 км автодороги «Алексеевская-Урюпинск».
- 51-летний водитель, управляя мотоблоком «Нева», потерял сознание, выехал на полосу встречного движения, в результате мотоблок опрокинулся, - пояснили в главке.
Водителя госпитализировали с травмами.
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