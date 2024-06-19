



Прокуратура Волгоградской области добилась ужесточения приговора по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного 54-летнего Вячеслава Грошикова и его знакомого 56-летнего Гочи Кикалишвили, которые пытались получить взятку в размере 3 млн рублей, сообщила V102.RU старший помощник прокурора по региону Оксана Черединина.

Установлено, что 2 августа прошлого года фигуранты уголовного дела предложили своему знакомому за крупную сумму помочь решить вопрос об избрании его сыну меры пресечения, которая не будет связана с содержанием под стражей. Однако довести до конца аферу злоумышленникам не удалось, так как мужчина, выслушав условия, заявил о поступившем предложении в полицию.

Судом первой инстанции Грошиков и Кикалишвили были признаны виновными в ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Вопреки позиции государственного обвинения, им было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

– Прокурор Городищенского района Татьяна Ивлиева посчитала наказание слишком мягким и обжаловала его в апелляционном порядке, попросив назначить осужденным наказание в виде реального лишения свободы, – пояснила Оксана Черединина. – Областной суд разделил позицию прокуратуры и отменил условное наказание, назначив наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.