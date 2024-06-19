В Волгограде экс-сотрудника райотдела опеки осудят за «продажу» детей





Следователи Тракторозаводского района Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего сотрудника отдела опеки и попечительства районной администрации за вымогательство взятки у многодетной матери. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчине вменяется п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ.

Как ранее сообщалось информагентством, в марте этого года к фигуранту обратилась мать четверых детей по вопросу возвращения детей из социального центра. Тогда сотрудник пояснил, что приступит к рассмотрению заявления только при условии передачи ему 40 тысяч рублей. После поставленного условия госслужащим многодетная мать обратилась в правоохранительные органы – мужчина был задержан.

- В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест, - пояснили в ведомстве. - В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области