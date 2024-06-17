Происшествия

В Волгограде такси ушло под землю на парковке ТЦ «Космос»

Происшествия 17.06.2024 21:20
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17.06.2024 21:20


В Кировском районе Волгограда второй раз за несколько дней общественный транспорт проваливается под землю. Как сообщает ИА «Высота 102», 17 июня ЧП произошло напротив многоквартирного дома №6 на ул. Курчатова. Очевидцами происшествия стали десятки прохожих, один из которых поделился кадрами в социальных сетях.

Вечером такси Uber остановилось на парковке ТЦ «Космос» и практически сразу асфальт начал уходить из-под передних колёс легкового автомобиля. В итоге постепенно капот машины полностью ушёл под землю.

Отметим, судя по фотографиям, водителю и пассажирам автомобиля всё же удалось выбраться из салона. 14 июня схожая ситуация произошла на проезжей части ул. 64-й Армии. Тогда в провал «нырнула» маршрутка №6а.

Фото: Волгоград / t.me

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