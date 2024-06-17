Владимир Путин назначил гражданских чиновников на ведущие посты в Минобороны России





В военном руководстве России продолжаются кадровые перестановки. Как сообщает ИА «Высота 102», указом Владимира Путина на посты заместителей министра обороны назначены Леонид Горнин, Павел Фрадков и Анна Цивилёва.

По информации пресс-службы Минобороны России, Леонид Горнин занял должность первого заместителя министра обороны и будет курировать вопросы повышения прозрачности финансовых потоков, проходящих через военное ведомство, а также эффективности их использования. На новое место работы госслужащий перейдёт из Минэконом России, где также занимал должность первого заместителя министра.

Павел Фрадков будет отвечать в военном ведомстве за управление имуществом, а также строительство объектов военного назначения. Ранее чиновник работал в Управлении делами президента России.

Анна Цивилёва будет курировать в военном ведомстве вопросы социального и жилищного обеспечения военных.

– Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда «Защитники Отечества», – подчеркнули в Минобороны России.

Новые назначения связаны с освобождением от занимаемых должностей, а также увольнением с военной службы заместителей министра обороны России Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяны Шевцовой. Соответствующий приказ был также подписан сегодня президентом.

Напомним, ранее в мае 2024 года Владимиром Путиным был назначен новый министр обороны. Вопреки ожиданиям экспертов, эту должность занял гражданский специалист, один из ведущих экономистов страны Андрей Белоусов.