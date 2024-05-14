Политика

Владимир Путин утвердил на посту Министра обороны Андрея Белоусова

Политика 14.05.2024 22:21
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14.05.2024 22:21



Владимир Путин сегодня, 14 мая, утвердил обновлённый состав кабинета министров и руководство силовых служб. Так, в частности, указом Президента пост Министра обороны РФ занял Андрей Белоусов.

Глава государства назначил: 
  • Мантурова Дениса Валентиновича – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Голикову Татьяну Алексеевну – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Григоренко Дмитрия Юрьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации; 
  • Новака Александра Валентиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Оверчука Алексея Логвиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Патрушева Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Савельева Виталия Геннадьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Трутнева Юрия Петровича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; 
  • Хуснуллина Марата Шакирзяновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Чернышенко Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации; 
  • Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации; 
  • Колокольцева Владимира Александровича – Министром внутренних дел Российской Федерации; 
  • Куренкова Александра Вячеславовича – Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
  • Лаврова Сергея Викторовича – Министром иностранных дел Российской Федерации; 
  • Чуйченко Константина Анатольевича – Министром юстиции Российской Федерации; 
  • Алиханова Антона Андреевича – Министром промышленности и торговли Российской Федерации; 
  • Дегтярева Михаила Владимировича – Министром спорта Российской Федерации; 
  • Козлова Александра Александровича – Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 
  • Котякова Антона Олеговича – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации; 
  • Кравцова Сергея Сергеевича – Министром просвещения Российской Федерации; 
  • Лут Оксану Николаевну – Министром сельского хозяйства Российской Федерации; 
  • Любимову Ольгу Борисовну – Министром культуры Российской Федерации; 
  • Мурашко Михаила Альбертовича – Министром здравоохранения Российской Федерации;
  • Решетникова Максима Геннадьевича – Министром экономического развития Российской Федерации; 
  • Силуанова Антона Германовича – Министром финансов Российской Федерации; 
  • Старовойта Романа Владимировича – Министром транспорта Российской Федерации; 
  • Файзуллина Ирека Энваровича – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
  • Фалькова Валерия Николаевича – Министром науки и высшего образования Российской Федерации; 
  • Цивилева Сергея Евгеньевича – Министром энергетики Российской Федерации; 
  • Чекункова Алексея Олеговича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; 
  • Шадаева Максута Игоревича – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 
  • Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки;  
  • Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности; 
  • Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации; 
  • Кочнева Дмитрия Викторовича – директором Федеральной службы охраны; 
  • Линца Александра Леонидовича – начальником Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

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