Владимир Путин утвердил на посту Министра обороны Андрея Белоусова

- Мантурова Дениса Валентиновича – Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Голикову Татьяну Алексеевну – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Григоренко Дмитрия Юрьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Новака Александра Валентиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Оверчука Алексея Логвиновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Патрушева Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Савельева Виталия Геннадьевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Трутнева Юрия Петровича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
- Хуснуллина Марата Шакирзяновича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Чернышенко Дмитрия Николаевича – Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации;
- Белоусова Андрея Рэмовича – Министром обороны Российской Федерации;
- Колокольцева Владимира Александровича – Министром внутренних дел Российской Федерации;
- Куренкова Александра Вячеславовича – Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Лаврова Сергея Викторовича – Министром иностранных дел Российской Федерации;
- Чуйченко Константина Анатольевича – Министром юстиции Российской Федерации;
- Алиханова Антона Андреевича – Министром промышленности и торговли Российской Федерации;
- Дегтярева Михаила Владимировича – Министром спорта Российской Федерации;
- Козлова Александра Александровича – Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
- Котякова Антона Олеговича – Министром труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Кравцова Сергея Сергеевича – Министром просвещения Российской Федерации;
- Лут Оксану Николаевну – Министром сельского хозяйства Российской Федерации;
- Любимову Ольгу Борисовну – Министром культуры Российской Федерации;
- Мурашко Михаила Альбертовича – Министром здравоохранения Российской Федерации;
- Решетникова Максима Геннадьевича – Министром экономического развития Российской Федерации;
- Силуанова Антона Германовича – Министром финансов Российской Федерации;
- Старовойта Романа Владимировича – Министром транспорта Российской Федерации;
- Файзуллина Ирека Энваровича – Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- Фалькова Валерия Николаевича – Министром науки и высшего образования Российской Федерации;
- Цивилева Сергея Евгеньевича – Министром энергетики Российской Федерации;
- Чекункова Алексея Олеговича – Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Шадаева Максута Игоревича – Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
- Нарышкина Сергея Евгеньевича – директором Службы внешней разведки;
- Бортникова Александра Васильевича – директором Федеральной службы безопасности;
- Золотова Виктора Васильевича – директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации;
- Кочнева Дмитрия Викторовича – директором Федеральной службы охраны;
- Линца Александра Леонидовича – начальником Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.
Политика 14.05.2024 22:21
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14.05.2024 22:21
Владимир Путин сегодня, 14 мая, утвердил обновлённый состав кабинета министров и руководство силовых служб. Так, в частности, указом Президента пост Министра обороны РФ занял Андрей Белоусов.
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