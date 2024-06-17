Расследования

В Волгограде следователь нагрел УМВД на 1,4 млн рублей

Расследования 17.06.2024 17:51
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17.06.2024 17:51


В Волгограде к двум с половиной годам в колонии общего режима приговорили бывшего следователя СО-1 СУ УМВД России за махинации. Как установил Тракторозаводский районный суд, мужчина за год преступным путем украл 1,4 млн рублей. В преступную схему не по своей воле оказались вовлечены переводчики. 

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина,  волгоградца признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество с использованием своего служебного положения. Гособвинение в суде поддерживалось прокуратурой Тракторозаводского района.

– С февраля 2021 года по март 2022 года фигурант уголовного дела, занимая должность следователя, с целью личного обогащения изготовил 5 постановлений о вознаграждении лиц, привлеченных по расследованным уголовным делам в качестве переводчиков. При этом он внес в документы заведомо ложные сведения об объеме осуществленных переводов, существенно завысив фактические затраты. Изготовленные таким способом постановления мужчина передал в УМВД России по Волгограду для оплаты, после чего сообщил переводчикам об ошибочном начислении сумм и просил их вернуть излишки, – со ссылкой на материалы дела рассказала Оксана Черединина. – Бюджету был причинен ущерб в размере 1,4 млн рублей. Деньги мужчина потратил на личные нужды. 

Уточняется, что вину экс-следователь признал лишь частично. Однако ущерб, по сведениям прокуратуры, возместил в полном объеме. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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