Aviaincident: самолет из Тбилиси совершил вынужденную посадку в Волгограде





В аэропорту Волгограда сегодня, 17 июня, вынужденную посадку совершил самолет, направлявшийся из Тбилиси в Москву. По информации телеграм-канала Aviaincident, причиной посадки мог стать отказ одного из топливных насосов.

– 17 июня в 07.25 (мск) по электронной почте от диспетчера ДЦПиК Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД поступило сообщение о том, что в 07.08 капитан воздушного судна доложил об отказе одного из топливных насосов и решении произвести посадку на незапланированном аэродроме Волгоград (Гумрак), – сообщается в телеграм-канале. – Сигнал срочности капитан воздушного судна не объявлял.

В аэропорту Волгограда информацию о том, что на воздушном судне произошла нештатная ситуация, не подтвердили. По официальным данным, самолет авиакомпании «Азимут» приземлялся в Волгограде на дозаправку.